لافروف: العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران قاسية وتؤثر على التجارة والأمن العالميين

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، من عواقب قاسية للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تمس التجارة والأمن العالميين، مشيرًا إلى أن «الأقلية الغربية تحاول الحفاظ على ما تبقى من هيمنتها في الشرق الأوسط».

وقال لافروف، في كلمة خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق ألكسندر غورتشاكوف للدبلوماسية العامة، «إن الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان منذ أواخر فبراير، عدوانًا عسكريًا عنيفًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وذكر أن «هذا الوضع يُهدد بزعزعة استقرار ليس فقط منطقة الخليج، وليس فقط الشرق الأوسط بأكمله؛ بل أيضاً التجارة العالمية، وأمن الطاقة والنقل الدولي والاتصالات التجارية».

وتتواصل الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الـ25 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على إسرائيل، معلنا إطلاق الموجة الـ78 من عمليات «الوعد الصادق 4»، في وقت سُمعت فيه أصوات انفجارات ضخمة في القدس المحتلة وشمال إسرائيل ووسطها وجنوبها، وسط أنباء عن إصابة شخص ومبنى بسقوط شظايا صاروخية في حيفا.

وفي إيران، سُمعت أصوات انفجارات في طهران. كما أفادت وكالة فارس بأن هجمات معادية استهدفت منشأتين للغاز في أصفهان وخرمشهر، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من المنشأتين ومنازل مجاورة، دون تسجيل إصابات.

يأتي ذلك على وقع تحدُّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «فرص واعدة جدا» لاتفاق مع إيران، مؤكدا «جديتها هذه المرة»، في حين أقرت طهران بتبادل رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا.

ومن جهته، قال حزب الله إنه استهدف بالطائرات المسيّرة والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في بلدات ومواقع حدودية، في ظل شن الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا على الضاحية الجنوبية لبيروت وغارات على مدن وبلدات جنوبي البلاد.