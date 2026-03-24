استهداف أمريكي إسرائيلي ثان لمبنى إدارة الغاز بأصفهان

أفاد إعلام إيراني بأن هجوما أمريكيا إسرائيليا ثانيا طال مبنى إدارة الغاز في مدينة أصفهان (وسط البلاد)، بعد تعرضه لقصف سابق فجر الثلاثاء.

وذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية في إيران أن القصف طال مبنى إدارة الغاز في شارع "كاوه" بأصفهان.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان تحاول التصدي للهجمات، فيما لم تذكر تفاصيل حول الخسائر البشرية جراء القصف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قصف أمريكي إسرائيلي استهدف مبنى إدارة الغاز في أصفهان.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إجراء محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران خلال اليومين الماضيين، وأنه أمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول إيراني لم تسمه، نفيه صحة ما أعلنه ترامب، معتبرا إياه "عملية نفسية" لتحسين وضع أسواق الطاقة المأزومة.

وكان ترامب هدد، فجر الأحد، في تدوينة عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، بضرب وتدمير منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.