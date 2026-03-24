إيران: تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا للاريجاني

قررت إيران تعيين محمد باقر ذو القدر، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك خلفا لـ علي لاريجاني، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله الأسبوع الماضي.

وأشار مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامّة مهدي طباطبائي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى تعيين ذو القدر، بموافقة المرشد الأعلى وبموجب مرسوم رئاسي.

وأكدت إيران، مساء الثلاثاء الماضي، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله في ضربة جوية.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن «لاريجاني قُتل برفقة نجله مرتضى، ومعاون الأمن في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي علي رضا بيات، وعدد من مرافقيه».

وبحسب «جيروزاليم بوست»، كان علي لاريجاني الهدف الأول لإسرائيل بعد اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في 28 فبراير.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن إسرائيل خصصت موارد استخباراتية وعملياتية ضخمة لتعقبه وتحديد تحركاته.

ووفقا للصحيفة، لم يكن لاريجاني هدفا سهلا للتعقب والتحديد إذ كان يتمتع بخبرة في تفادي الرصد واتخذ عددا من الاحتياطات لتأخير ومنع تعقبه، وكان يتنقل باستمرار بين المواقع السرية.

وكان لاريجاني من أبرز الوجوه التي جمعت بين المؤسسة الأمنية والدائرة السياسية ومراكز القرار المرتبطة بالمرشد في إيران، إذ شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مرتين، الأولى بين عامي 2005 و2007، والثانية منذ أغسطس 2025، كما تولى رئاسة البرلمان بين 2008 و2020، وكان قبل ذلك من الشخصيات المحورية في إدارة الملف النووي الإيراني.