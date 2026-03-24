الصحة اللبنانية: 8 شهداء و11 جريحا في غارات إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 11 آخرين في غارات إسرائيلية متواصلة على البلاد ، وفق بيان رسمي .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع للوزارة، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه في جبل لبنان أدت إلى ثلاثة شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وأربعة جرحى".

وأشار المركز إلى أن الغارات على بلدات في قضاء صور أدت إلى شهيدين وخمسة جرحى في سلعا، وثلاثة شهداء في صريفا ، وجريحين في عيتيت".

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في الجنوب والبقاع وشرق البلاد وامتدّت الغارات إلى مناطق في جبل لبنان.