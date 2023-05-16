مصدر طبي يرجح وفاة سبعة مهاجرين غربي تونس بسبب الجوع والبرد

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رجح مصدر طبي في تونس اليوم الثلاثاء، وفاة سبعة مهاجرين في مدينة حيدرة بولاية القصرين غربي تونس على مقربة من الحدود الجزائرية، بسبب الجوع والبرد والإرهاق الشديد.

وعثر اليوم على ثلاث جثث لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، اثنين في منطقة غابية والجثة الثالثة ملقاة في بئر، وفق ما أفاد به معتمد مدينة حيدرة سامي الضوافلي.

وأمس، عثر أيضا على أربع جثث في المنطقة وأحوازها، بحسب نفس المصدر.

ورجح المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن تكون أسباب وفاة المهاجرين الأربعة المذكورين ناتجة عن العطش والجوع والإرهاق الشديد والبرد، حيث تجتاح تونس هذه الفترة موجة برد غير اعتيادية.

وتنتظر السلطات صدور نتائج التقرير النهائي للطبيب الشرعي.

ويفد على تونس مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء عبر السواحل قادمين من سواحل ليبيا أو عبر الحدود البرية الجنوبية المشتركة مع ليبيا شرقا أو الجزائر غربا.

ويضطر كثير منهم إلى قطع طرق صحراوية لمسافات طويلة قبل الوصول إلى تونس ما يعرضهم لخطر الموت بسبب العطش أو الأرهاق والجوع.

وتمثل تونس نقطة عبور للآلاف من المهاجرين في رحلتهم إلى الدول الأوروبية ضمن موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.