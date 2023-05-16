حماة الوطن بمطروح يشارك الأهالي حصاد القمح والشعير الخيري بمدينة النجيلة

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن مشاركة الحزب في الحصاد الخيري لمحصولي القمح والشعير.

جاء ذلك بحضور أحمد سعد أمين مركز النجيلة وشباب وأعضاء الحزب، مع جميع أبناء المدينة من أطفال وشباب وكبار سن وكافة الفئات، حيث يخصص إيراد هذا الحصاد للإنفاق على إعادة بناء المساجد ومساعدة الحالات المرضية والفقراء والمساكين وتعتبر نوع من أنواع التكافل الاجتماعي.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن فكرة المبادرة بدأت منذ عام ٢٠١٢ بقيام أبناء مدينة النجيلة زراعة مساحات كبيرة من محصولي القمح والشعير على الأمطار، فتم إطلاق المبادرة لمساعدتهم في الزراعة مقابل نسبة تخصص للتكافل الاجتماعي، وتوقفت العامين السابقين بسبب جائحة كورونا وعادت مرة أخرى وسط فرحة الجميع.

ثم انتشرت فكرة المبادرة في عدد من مدن المحافظة، وشارك في السنوات السابقة في الحصاد الخيري عدد من المحافظين السابقين دعما لفكرة المبادرة.

من جانبه، قال المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، إنه في اجتماع أمناء المراكز تم أصدر تعليمات بالتفاعل مع الأهالي في كافة المحافل والمناسبات تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.