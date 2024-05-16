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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف محمد عبدالعال وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين، من شن حملات تموينية بالبحيرة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 9 محاضر عبارة عن محضرين ضد صاحبي مصنعي طوب، والتحفظ على 61 أسطوانة تجارية زنة 25 كيلو جراما، ومحضرين لمستودعي غاز للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتمكنت الحملة، من تحرير 5 محاضر لأنشطة تجارية مختلفة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار.

وجرى إعدام 32 طن سمك سردين مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة بإعدام الحرز المضبوط.