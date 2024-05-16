 ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك الموج الأحمر- 7 بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك الموج الأحمر- 7 بالسعودية

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 11:36 ص

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين جميع العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيدا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.


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