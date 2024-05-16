جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: هدف إسرائيل بمسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق

طلبت جنوب إفريقيا، من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة مستمرة.

تأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طالبت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح في جنوب قطاع غزة التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني، وفق وكالة رويترز.

وطلبت جنوب إفريقيا، من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسئولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة. وصرح الممثل القانوني لجنوب إفريقيا فوغان لوي، أمام لجنة القضاة: «النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق».

وأضاف: «علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة».

وبدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وفيما تستمع المحكمة اليوم لمرافعة جنوب إفريقيا، فمن المقرر أن تستمع غدا الجمعة لمرافعة إسرائيل التي تزعم أن ما يُوجه لها من اتهامات محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة، على حد زعمها.