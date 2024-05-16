 عشرات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإقالة جالانت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإقالة جالانت

وكالات
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 8:44 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 8:44 م

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارعا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقد طالب جلانت أمس الأربعاء بخطة لما بعد الحرب على غزة ورفض إرساء حكم عسكري بالقطاع، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يقبل بأن تحل السلطات الفلسطينية مكان حركة حماس في إدارة القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، إنه سيعارض أي حكم عسكري إسرائيلي للقطاع لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، ودعا نتنياهو إلى إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة، وإيجاد بديل لحركة حماس.

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