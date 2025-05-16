جيش الاحتلال: دمرنا بنى تحتية للحوثيين في مينائي الحديدة والصليف باليمن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن تنفيذ ضربات ضد اليمن استهدفت ودمرت البنى التحتية لجماعة الحوثي في مينائي الحديدة والصليف.

وقال في بيان عبر منصة «X» مساء الجمعة : «هاجم جيش الإسرائيلي قبل قليل اليمن مستهدفًا ومدمرًا بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي في ميناء الحديدة والصليف، حيث يتم استخدام الموانئ لنقل وسائل قتالية بما يشكل دليلًا إضافيًا على استخدام واستغلال نظام الحوثي البنى التحتية المدنية في اليمن للدفع بأنشطة إرهابية».

وأشار إلى أن الضربات تأتي «للتعامل مع عدوانية نظام الحوثي» وتضاف إلى ضربات سابقة نفذها الجيش الإسرائيلي في مطار صنعاء المركزي الأسبوع الماضي، وضربات أخرى استهدفت هذه الموانئ بهدف «تعميق ضرب القدرات للحوثيين».

وأضاف أن الضربات نُفذت بعد توجيه «إنذارات مسبقة عديدة لتقليص إمكانية إصابة السكان المدنيين» في منطقة هذه الموانئ، مشددا على أنه «سيتم منع أنشطة عدائية انطلاقا من الموانئ».

واتهم نظام الحوثي بالعمل بشكل عدواني على مدار العام ونصف الأخير بتوجيه وتمويل إيراني بهدف «استهداف إسرائيل وحلفائها ولزعزعة النظام الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية».

واختتم: «في ضوء استخدام نظام الحوثي الارهابي للموانئ لأغراض إرهابية يعود جيش الدفاع ويحذر المتواجدين في تلك الموانئ للابتعاد وإخلاء المنطقة، الجيش الإسرائيلي مصمم على مواصلة العمل وضرب كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل بقوة ومهما بلغت المسافة».

وقبل ذلك، أعلنت جماعة الحوثي، عن تعرض ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن لغارات جوية إسرائيلية.