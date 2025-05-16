أحيت الإعلامية منى الشاذلي، ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، في برنامجها "معكم"، الذي يذاع على قناة on.

خلال الحلقة التي استضافت فيها "الشاذلي" أسرة الأبنودي، زوجته الإعلامية نهال كمال، وابنته آية الأبنودي، كشفت عن تفاصيل وصية الراحل، والتي كتبها بخط يده قبل وفاته بنحو 7 أشهر، وتضمنت توجيهات دقيقة بشأن وفاته وجنازته والعزاء، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بأسرته وشكل التعامل مع الإرث الإنساني والإعلامي له.

وأكدت كمال، أن الأبنودي كتب الوصية بنفسه، بعد أن ناقشها معها شفهيًا، موضحة أنه كان يخطط لكل شيء، بما في ذلك سيناريو رحيله، وقالت: "كان دايمًا بيخطط وبيقول هيحصل إيه بعدي.. حتى الموت عمل له سيناريو".

وأضافت أن الوصية تضمنت تحديد مكان دفنه في قرية الضبعية بالإسماعيلية، مع تشييع الجثمان من مسجد القرية، كما أوصى بعدم الإعلان الفوري عن موعد الدفن حتى يتمكن محبوه من توديعه، قائلا: "لا أؤمن بأن إكرام الميت دفنه عمال على بطال".

تابعت نهال كمال، أن عبد الرحمن الأبنودي طلب استقبال العزاء إلى الديوان الذي بناه خصيصًا لهذا الغرض في الإسماعيلية، لكنه لم ينفذ بعض تفاصيل الوصية بسبب الظروف، موضحة أن جنازته الكبيرة جاءت بتدخل من الدولة: "بعد وفاته مباشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بي، وقال إن القوات المسلحة ستتكفل بالعزاء".

أما ابنته آية الأبنودي، فأكدت أنها لم تطلع على الوصية إلا لاحقًا، لكن والدها أوصاها مباشرةً بقوله: "اسمعي كلام والدتك فوق كل شيء".

كما تضمنت الوصية أيضًا تفاصيل دقيقة، مثل تخصيص غرفة المكتبة لاستقبال الزوار بعد العزاء، ومنع غلق الأبواب أمام الإعلاميين، حيث كتب الأبنودي: "أنا لست ملكية خاصة". وأوصى كذلك بعدم إقامة عزاء في القاهرة، ورفض ما وصفه بـ"كارنفالاتها"، حيث قال: "لا أريد تشييعًا رسميًا قاهريًا مهما كانت الضغوط".

كما تطرقت الوصية إلى رغبته في إخفاء خبر وفاته عن شقيقته فاطمة، حفاظًا على مشاعرها، لكن القدر سبق وصيته، حيث توفيت شقيقته قبل وفاته بأربعة أشهر. وقالت أرملته نهال كمال إن "الأبنودي" حزن بشدة على فراقها.

واختتم الأبنودي وصيته بنداء إنساني، قال فيه: "وأخيرا شكرا لكل من سينفذ وصيتي كما وردت دون اجتهاد. ولكم الحب. عبد الرحمن الأبنودي". ووقعها: عبد الرحمن الأبنودي – آخر سبتمبر 2014.