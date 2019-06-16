مسؤول كويتي: إنتاج المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت سيعود في سبتمبر

أكد نائب رئيس نقابة الشركة الكويتية لـ نفط الخليج - عمليات الخفجي المشتركة - سعد الهاجري أن الانتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت سيعود في سبتمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الاحد عن الهاجري قوله إن ذلك يأتي بعد الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية بين الجانبين الكويتي والسعودي لحل المعوقات التي كانت تواجه عودة الانتاج.

وأضاف أن الانتاج المتوقف منذ 2014 سيعود قريبا بعد اتفاق الطرفين ومباركته من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وهما الاقدر على حل اي خلافات فنية في المنطقة المقسومة.

كانت وسائل الاعلام الكويتية قد نشرت امس آخر ما توصلت إليه الاجتماعات الكويتية – السعودية بشأن المنطقة المقسومة، حيث أكدت أن الاتصالات مازالت جارية لاعتماد صيغة أفكار وتصورات مشتركة تضمن تحقيق مصالح البلدين وتحفظ حقوق البلدين في ثرواتهما الطبيعية، لافتة إلى أن اعتماد هذه الصيغة سيكون قريباً.