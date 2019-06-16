مؤسس شركة بيزنس بوومرز: نستهدف إنشاء 1000 ستور من خلال منتصتنا

القاهرة تمثل 40% من إجمالى مبيعات مصر إلكترونيًا

أكد سامح عبدالفتاح، المؤسس والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا لشركة بيزنس بوومرز، إحدى الشركات فى مجال التجارة الالكترونية فى الشرق الأوسط أن شركته تستهدف إنشاء 1000 ستور بحلول عام 2020 غبر منصة zvendo، مشيرا إلى إن شركته لديها حاليا ما يقرب من 120 عميلا.

وقال سامح فى تصريحات صحفية إن شركته تقوم بالتركيز فى عملها على مجال التجارة الالكترونية من خلال إنشاء وتطوير منصات تجارة الكترونية، وأيضًا العديد من المنتجات، الخدمات والتسهيلات التى قامت بتوفير حلول للعديد من التحديات التى تواجه التجارة الالكترونية وأكثر من 100 تاجر.

واضاف عبدالفتاح ان شركته قامت بإنشاء العديد من مواقع ومنصات التجارة الالكترونية، وتوفير خدمات إدارة التجارة الالكترونية بشكل متكامل، بداية من إضافة المنتجات، خدمات التصوير، خدمات الإعلانات الالكترونية، خدمات الشحن والتوصيل، وحتى قبول المدفوعات.

وقال إن 85% من عمل الشركة يقومون بسداد قيمة مشترياتهم عند الاستلام بينما النسبة الاخرى تقوم بالسداد عبر الانترنت من خلال بطاقات الائتمان.

وأكد أن محافظة القاهرة هى الأكثر فى المبيعات تليها الجيزة تم الإسكندرية تم أسيوط والمنصورة والدقهلية والإسماعلية، مشيرا إلى أن القاهرة تمثل 40% من إجمالى مبيعات مصر إلكترونيا.

وأشار إلى أن المبيعات تصل إلى الذروة بداية من الساعة 8 إلى الـ 10 مساءً، يليها الساعة 9 إلى الساعة الـ10 صباحًا، ثم تتوزع بالتساوى على مدار اليوم، مشيرا إلى أن المبيعات الالكترونية تمثل 55% من إجمالى المبيعات الكلية.

وتشارك الشركة فى موتمر سيمليث الذى ينطلق فى القاهرة يوم الاثنين المقبل وتستعرض فيه احدث مشروعيتها فى مجال التجارة الالكترنية.