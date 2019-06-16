قدمت السينما المصرية عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي دارت حول الأسرة ولاسيما دور الأب في حياة الأبناء، لكن ليس كل من جسد الأبوة حقق نجاحًا في الوصول للجمهور.

وفي السطور التالية، تستعرض «الشروق» أبرز الفنانين الذين أجادوا تجسيد الأبوة في أعمالهم الفنية، بالتزامن مع يوم الأب العالمي:

1- حسن حسني

برع الفنان القدير حسن حسني في تجسيد دور الأبوة في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الدرامية، منها «مراتي وزوجتي» حيث جسد الأب الذي نجح بنهاية الفيلم في إنقاذ زواج ابنته.

وقدم الأب الصديق لأبنائه بـ«نظرية عمتي»، بينما جسد الأب المطحون لثلاثة أبناء في «ميدو مشاكل»، فيما أجاد تقديم الأب البخيل في «جعلوني مجرمًا».

2- فريد شوقي

لم ينجح الفنان الراحل فريد شوقي، في تقديم أدوار الأكشن فقط وإنما أجاد أيضًا تجسيد الأبوة في العديد من الأعمال والتي منها «وبالوالدين إحسانًا» الذي جسد خلاله عامل فراشة بإحدى الشركات يقدم لنجله كل شيء حتى صار موظفًا بذات الشركة.

سجل أيضًا بدوره في مسرحية «شارع محمد علي» علامة فارقة في تاريخه الأبوي فنيًا حيث ضحى بالزواج مجددًا بعد انفصاله عن زوجته ليربي طفلته حديثة الميلاد، وكذلك أيضًا أدواره في مسلسلي «صابر يا عم صابر» و«البخيل وأنا» وفيلمي «يا رب ولد» و«رجل فقد عقله» كانت لافتة.

3- عبد المنعم مدبولي

حقق الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، نجاحًا مشهودًا في دور الأب سينمائيًا ودراميًا، ما ظهر في فيلم «الحفيد» ومسلسلي «أبنائي الأعزاء شكرًا» و«أنا وابنتي والحب».

4- حسن مصطفى

شارك الفنان الراحل حسن مصطفى، في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وجاءت أبرز أدواره في مسرحية «العيال كبرت» والتي قدم خلالها دور أب لأربعة أبناء.

5- صلاح عبد الله

رغم التاريخ الفني الطويل للفنان صلاح عبد الله إلا أنه لم يجسد دور الأب إلا في عدد بسيط من الأعمال الفنية أبرزها فيلمي «الثلاثة يشتغلونها»، «الدادة دودي»، ومسلسلي «الريان» و«عائلة الحاج نعمان».

6- فؤاد المهندس

كما نجح الفنان الراحل فؤاد المهندس، في إمتاع الجمهور بأعماله الفنية الكوميدية، برع في تقديم دور الأب الصارم بطريقة ممتعة في مسرحية «سك على بناتك»، والتي جسد خلالها أب لثلاثة بنات، ومسرحية «إنها حقا عائلة محترمة» وكان خلالها أب لثلاثة أبناء.

7- حسين رياض

شهدت السينما المصرية القديمة أيضًا عدة نجوم أبدعوا في دور الأب على رأسهم الفنان الراحل حسين رياض، ولاسيما في فيلمي «السبع بنات» حيث أنجب 7 فتيات وحرص على تربيتهم وحده بعد رحيل زوجته ومواجهة كل العقبات معًا، وقدم الأب الذي يكافح لأجل تلبية احتياجات أسرته في «رد قلبي».

8- زكي رستم

اعتاد الجمهور على مشاهدته في أدوار الشر التي أكثر تقديمها خلال مسيرته الفنية، لكنه مع ذلك حقق نجاحًا مشهودًا حينما انتقل إلى تجسيد الأبوة لأربعة فتيات في فيلم «أنا وبناتي» ولعب دور الأب لثلاثة أبناء في فيلم «أولادي».

9- نور الشريف

أحبه الجمهور في كل الأدوار التي قدمها على مدار حياته الفنية خاصة وأنه كان يختارها بعناية شديدة، ما يعد السبب الرئيسي وراء نجاحه في لعب العديد من الشخصيات المختلفة ومنها الأب في مسلسل «الرحايا» الذي عانى خلاله مقتل ابنه الصغير على يد أبنائه الكبار.

وأجاد تجسيد دور الأب لسبع فتيات في «العطار والسبع بنات»، وترك علامة بتقديمه شخصية الأب الأمي الذي كافح حتى أصبح رجل أعمال شهير بمسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

10- عادل إمام

بالرغم من اعتياد الجمهور على مشاهدة الفنان الكبير عادل إمام في الأدوار الكوميدية والأعمال الأكشن والتي برع في تجسيدها إلا أن تقديمه دور الأب في مسلسل «صاحب السعادة» نال إعجاب الجمهور أيضًا، خاصة وأنه قدم خلال العمل نموذج الأب الذي يحاول خلق السعادة لبناته.