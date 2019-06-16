تسريب امتحان رياضيات الثانوية في بريطانيا مقابل 70 جنيه استرليني!

لا تقتصر ظاهرة تسريب ورقة الاختبارات على دول العالم الثالث فقط، ففي المملكة البريطانية أيضًا تم تسريب ورقة امتحان الشهادة الثانوية، أو المستوى (A)، على شبكة الإنترنت قبل الامتحان بأيام!

وبحسب ما نشره موقع "الجارديان" البريطاني، أمس السبت، فتحت شركة "بيرسون" تحقيقًا في التسريب، وهي شركة بريطانية مسؤولة عن النشر والتعليم في المملكة، بعد أن ظهرت صور ورقة اختبار (Ed excel) على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر يوم الخميس الماضي، فيما قالت الشركة إن الصور تم توزيعها بطريقة محدودة للغاية قبل أن يدخل الطلاب الامتحان يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشركة إنها حددت مركزًا واحدًا ينتهك المعايير بشكل خطير، موجهة رسالة للطلاب بضرورة الاطمئنان من عدم تأثير ذلك بالسلب عليهم، وأنه لن يتعين إعادة صياغة الورقة أو إعادة الاختبار مرة أخرى.

وانتشر سؤالان من الورقة لأول مرة على موقع تويتر، في منشور تم حذفه بعدها بقليل، فيما عُرضت الورقة بالكامل للبيع مقابل 70 جنيهًا استرلينيًا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها أوراق مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي، ففي عام 2017، ظهرت ورقة رياضيات للمستوى (A) للبيع عبر الإنترنت في ليلة الإمتحان، واضطرت الشركة إلى إجراء بعض التغييرات في اللحظة الأخيرة على ورقتين من المستوى بعد التقارير التي أفادت بتممكن بعض الطلاب من الوصول لورقة الاختبار قبل الامتحان.