ننشر أماكن إجراء المقابلات الشخصية للمقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

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أعلنت المدارس المصرية اليابانية عن أماكن وعناوين المقابلات الشخصية للأطفال المقبولين بشكل مبدئي للالتحاق بالمدارس بالعام الدراسي المقبل 2019-2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت 11 يونيو الجاري عن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية الذين تقدموا للإلتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل، واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وفيما يلي أماكن إجراء المقابلات:

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