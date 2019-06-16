الأجانب يدعمون الأسهم السعودية رغم تصاعد التوتر في المنطقة

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن تصاعد التوترات في منطقة الخليج لم يمنع المستثمرين الأجانب من دعم الأسهم السعودية، وذلك بعد مرور أربع سنوات فقط على السماح للأجانب بالتداول في بورصة الرياض.

وساعدت الصناديق الدولية فى إحتواء خسائر سوق الأسهم السعودية في أخر جلسة تداول الأسبوع الماضي، عندما تراجعت أيضا جميع أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في الخليج وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وكانت الصناديق الأجنبية مشتر صاف للأسهم السعودية تقريبا كل أسبوع هذا العام، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى إدراج المملكة على مؤشري "إم إس سي أي" و "فوتسي" للأسواق الناشئة.

وكان المؤشر الرئيسي للسوق السعودية قد انخفض 6ر1 بالمئة في جلسة الخميس الماضي، لكن المؤشر مازال مرتفعا أكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام، متفوقا على أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في الخليج، في موجة صعود بقيادة المستثمرين الأجانب.