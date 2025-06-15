مدرب بوكا جونيورز: علينا أن نعرف حجمنا أمام بنفيكا

أكد ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز، أنه بغض النظر عن الصعوبات التي يمر بها ناديه، لكنه سينافس بشكل كبير في كأس العالم للأندية.

ويستعد نادي بوكا جونيورز لبدء مشواره في مونديال الأندية 2025، حيث يقع في المجموعة الثالثة بجوار بايرن ميونخ وبنفيكا وأوكلاند سيتي.

وقال روسو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بنفيكا "بوكا يبقى بوكا. بتواضع وبهدوء، يجب أن نعرف قيمة أنفسنا، وأن يتواجد هذا الأمر داخل الملعب".

كما شدد المدرب، الذي يعود لتدريب البوكا للمرة الثالثة في مسيرته، على ضرورة التمسك بهوية الفريق.

وأوضح في هذا الصدد "يكفينا الحديث عن بوكا جونيورز. يجب أن نركز على أنفسنا. البوكا يبقى البوكا".

وأضاف "الأهم في مباراة بنفيكا، هو عدم التفكير فيما بعد ذلك، ورغم أنني أفكر في هذا الأمر، لا أصرح به. جماهير غفيرة ستأتي لدعمنا من الأرجنتين، ويجب أن نكون على قدر الحدث. يجب أن نسلك الطريق السهل، الأكثر فاعلية، ونلعب في النهاية كفريق".