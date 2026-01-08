«كاف»: صلاح يحث مصر على التواضع في أمم إفريقيا

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على تصريحات محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني المصري، والتي تكلم خلالها عن فرص تتويج الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب كوت ديفوار مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

وتأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي بعد الفوز على بنين في ثمن النهائي بنتيجة 3-1، في مباراة ذهبت للأشواط الإضافية، وعقب المباراة صرح صلاح أن مصر ليست المرشح الأبرز للتتويج باللقب.

وتناول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصريحات صلاح عبر موقعه الرسمي تحت عنوان: « صلاح يحث مصر على التواضع».

وأضاف «كاف»: «قلّل قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، من شأن التوقعات بأن يكون المنتخب المصري من بين المرشحين الأبرز للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن الفراعنة يركزون على خوض كل مباراة على حدة».

وكان صلاح صرح بعد الفوز على بنين: «لا أعتقد أننا المرشحون الأبرز. لدينا لاعبون شباب، معظمهم يلعبون في مصر. نحن نقاتل من أجل بلدنا، وبعد ذلك سنرى إلى أين سنصل. كل لاعب هنا يريد أن يبذل قصارى جهده».

وأوضح الاتحاد الإفريقي: «بعيداً عن الأضواء، تجنّب صلاح إلى حد كبير اهتمام وسائل الإعلام خلال إقامة مصر في أكادير، مركزاً بهدوء على النجاح الجماعي والتعويض الشخصي، فبعد خسارته نهائيين في كأس الأمم الإفريقية، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً يسعى لتحقيق لقبه القاري الأول».

وأشار التقرير: «كما أن التاريخ بات في متناول اليد بفضل أهدافه الثلاثة في نسخة المغرب، وصل صلاح إلى 66 هدفًا دوليًا، أي بفارق ثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم المدرب حسام حسن مع منتخب مصر والبالغ 69 هدفًا».

واختتم «كاف» تقريره: «أما بالنسبة لصلاح، فالإنجازات الفردية تبقى ثانوية. طموحه، كطموح مصر، منصبٌّ على جائزة واحدة: رفع كأس الأمم الأفريقية أخيرًا».