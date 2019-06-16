فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس السبت، وهذا أبرز ما جاء بالبرامج.

-حفيد الشعرواي يدافع عن جده: طبق الدين في كل تصرفاته

علق محمد عبد الرحيم، حفيد الشيخ متولي الشعراوي، على الهجوم الذي طال جده الأيام الأخيرة، قائلًا إن الراحل كان يطبق الدين في كل تصرفاته وتعاملاته، وكان معروفًا بالمعاملة الطيبة وفعل الخير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الشعراوي كان دائم السفر والترحال لكنه مع ذلك كان يهتم بمعرفة أدق تفاصيل أرته وأطفاله وأحفاده والاطمئنان على أحوالهم.

وأشار إلى مرور 21 عامًا على رحيل جده الذي قدم العديد من الأعمال الخيرية لأهل بلدته ومنها إنشاء مجمع إسلامي، ومعهد ديني، ومدرسة، ومسجد كبير، وأشرف على عدة مشروعات خدمية مثل توصيل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق.

وتمر في السابع عشر من يونيو ذكرى رحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الراحل عن عالمنا في عام 1998.

وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قد أعاد نشر صورة غلاف لكتاب له صدر عام 1994 تحت عنوان «أفكار مهددة بالقتل: من الشعراوي إلى سلمان رشدي»، معلقًا عليها: «إنكم تصدقونه، فحين أراه مخطئًا، أسارع وأفند وأناقش وأحيانًا أهاجم، بل والحق يقال، إن الرجل يدفعني دفعًا إلى للخلاف معه، فلم أر شيخًا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم إلا الشعراوي، ولم أصادف رجلًا مثله يستخدم كل المنح الربانية التي أنعم بها عليه، فيما يخدم التطرف».

ومن جانبه رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقوله إن الجماعات الإرهابية والمثقفين، قد اشتركوا معًا في حملة الهجوم على الشيخ الشعراوي، متابعًا: «قالوا إنه غلط ووحش وضللنا وهو اللي جاب لنا الفساد، قطعت ألسنتكم وشلت أيديكم وكبت الله مكائدكم وردكم الله على أعقابكم خاسرين».

-الآثار عن صاحب صورة ترميم رمسيس الثالث: مرمم محترف

علق الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، على الصورة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا والتي يظهر بها أحد الأشخاص يقوم بترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بمعبد الكرنك مرتديًا جلباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «عم عبده مرمم محترف ويعمل بطريقة علمية صحيحة متعارف عليها دوليًا»، موضحًا أنه يستخدم مادة استرجاعية لاستكمال التمثال.

وأضاف أن الاستكمال الذي أجراه «عم عبده»، تدعيمي وليس تشريحيًا لتأمين الحواف من الحرارة والرطوبة والرياح، راعي المواثيق الدولة في ان تكون مادة الاستكمال أقل من مادة الأثر حتى لا يتم خداع المشاهد أو المتخصص بصريًا.

وعن ارتداء المرمم جلبابًا، واصل: «موضوع الجلباب مينفعش نتكلم فيه.. شرف لينا جميعا أن نرتدي الجلباب».

يأتي ذلك على خلفية تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد الأشخاص يرتدي الجلباب ويقوم بترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بمعبد الكرنك، بشكل ساخر من زي المرمم.

https://www.youtube.com/watch?v=8DOwMDa2Rwo

-الرئاسة: السيسي أكد على اللاعبين أهمية بذل الجهد لآخر لحظة في البطولة



قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى حوارًا مع لاعبي المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة بذل الجهد والعرق لآخر لحظة والتحلي بالروح الرياضية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس طالب اللاعبين أن يكون الأداء في البطولة واجهة لحضارة الرياضة بمصر، وخاصة كرة القدم لما لها من تاريخ كبير، موضحًا أن الرئيس أشاد بكل ماحدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة.

وتابع: «مصر عادت لإفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة بدليل اختيار مصر بالإجماع لإقامة البطولة على أرضها بعد اعتذار الدولة المضيفة للبطولة»، مشيرًا إلى أن وفود المنتخبات المشاركة في البطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر.

وأوضح أنه تم إهداء الرئيس السيسي تيشيرت للمنتخب الوطني بتوقيع اللاعبين في لافتة طيبة منهم، بعد زيارته التي تعد بمثابة دعم وتشجيع لهم قبل البطولة.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو لعام 2019، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



-بعد استلام طائرة الأحلام.. عمر أديب: أنا بحب مصر للطيران



أبدى الإعلامي عمرو أديب، سعادته البالغة باستلام مطار القاهرة ثالث طائرة من طراز دريم لاينر صباح اليوم، قائلًا: «أنا بحب مصر للطيران».

ووصف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، الطائرة الجديدة بأنها عظيمة وكبيرة وتسع 300 راكب؛ 30 راكبًا درجة رجال الأعمال، والباقي في الدرجة الاقتصادية.

وأضاف أن الطائرة الجديدة مجهزة للرحلات عبر الخطوط الطويلة، معقبًا: «يعني ممكن تطلع من القاهرة لواشنطن في نفس واحد، وفيها شاشات 12 بوصة في الاقتصادي، و18 بوصة في درجة رجال الأعمال».

وتسلم مطار القاهرة صباح اليوم السبت، ثالث طائرة من طراز دريم لاينر 787 ضمن صفقة شراء 45 طائرة جديدة بتكلفة 6 مليارات دولار لشركة مصر للطيران للانضمام لأسطولها خلال الأيام المقبلة.