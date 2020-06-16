الصحة: مصر من أقل دول العالم في نسبة الوفيات بكورونا

من المقرر فتح جميع العيادات الخارجية في كل محافظات الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل





قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن نسب الوفاة الأعلى في مصر لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكلى، والكبد.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن نجاح مصر في علاج فيروس سي ساهم في تقليل نسب الوفاة لأصحاب أمراض الكبد، قائلًا إن مصر من أقل دول العالم في نسبة الوفيات بكورونا.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الوفيات بالفيروس الفترة الأخيرة تعود لعدة أسباب، موضحًا أن السبب الرئيسي للزيادة هو تخوف أصحاب الأمراض المزمنة من تلقي الخدمة في المستشفيات، بعد فتح العديد من المستشفيات لتقليل التزاحم.

ولفت إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة عمل مسارات آمنة في كل المستشفيات في كل محافظات الجمهورية، متابعًا: «سيكون هناك مسار لمصاب فيروس كورونا، ومسار مختلف تمامًا لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يتابع في المستشفى».

وذكر أنه من المقرر فتح جميع العيادات الخارجية في كل محافظات الجمهورية، بداية من الأسبوع المقبل، ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة بطريقة آمنة، فضلًا عن إطلاق قوافل طبية في المناطق النائية التي لا توجد بها أماكن لتقديم الخدمة الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1567 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و94 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 47 ألفًا و856.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 14 ألفًا و144، من ضمنهم 12 ألفًا و730 متعافيًا.