نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتوفير الإجراءات الوقائية لطلاب الثانوية

أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة، تعليماتها لجميع أحياء المنطقة الجنوبية، بضرورة القيام بالإجراءات الاحترازية وبذل كافة الجهود لضمان الصحة والسلامة طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

ووجهت عبد المنعم، في بيان اليوم الثلاثاء، بمراعاة الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك المساعدة فى إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا، مع التأكيد بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم، بجانب المساهمة بالتنسيق مع الادارة العامة المرور بتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية.

وأوضحت أنه ستتم عملية تعقيم الأيدي لجميع الطلاب وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان مؤكدة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.