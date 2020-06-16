مرتضى منصور: هل سيسأل الخطيب يوم القيامة عن خسارة الدوري؟

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرار عودة الدوري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه:" لا أفهم ما سبب التمسك بعودة الدوري في مثل هذه الظروف، هل سيسأل الخطيب يوم القيامة عن خسارة الدوري، لا يعقل أن نموت فداء للأهلي".

وأضاف:" هذه رياضة أنا خائف على اللاعبين، لو مش خايف ياخطيب هذه مشكلتك، انت بطل العالم ولا يموت أحد لاعبيك".

وأكمل:" لا مشكلة في تتويج الأهلي بالدوري، ولا يموت حكم أو لاعب او مدرب هذا مرفوض".

وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن موعد عودة النشاط الكروي في مصر على أن تبدأ التدريبات للفرق يوم 20 يونيو الجاري، وتبدأ المنافسات يوم 25 يوليو المقبل.