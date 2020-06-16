تعليم النواب توصي بزيادة دعم التعليم قبل الجامعي بـ 22 مليار جنيه

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، بزيادة الدعم لوزارة التربية والتعليم قبل الجامعي بـ 22 مليار جنيه من أجل مواكبة التعليم عن بعد.

جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وشددت اللجنة - في توصياتها - على ضرورة التركيز على تطوير التعليم بعيدا عن محاولات التشويش ووقف قطار التطوير، مطالبة بضرورة استفادة الوزارة من أصولها في عملية التطوير وغيرها.

وأشاد رئيس اللجنة، خلال عرضه للتوصيات في الجلسة العامة، بتخصيص 950 مليون جنيه تكلفة تعقيم لجان الثانوية والدبلومات الفنية.

وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات للمستشفيات الجامعية ودعمها وخصوصا في ظل قيامها بدور كبير ظهر في مواجهة كورونا.

ونوهت اللجنة إلى ضرورة أن تضع الموازنة في اعتبارها أي ظروف استثنائية في المستقبل لمواجهة أي ظرف طارئ أو جائحة مثل التي تمر بها البلاد الآن، وأن تتضمن كل الموازنات القادمة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الطارئة المُشابهة.