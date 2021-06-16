وزير قطاع الأعمال: تكلفة الشحنة للسيارة الكهربائية تبلغ 169 قرشا لكل كيلووات ساعة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قيمة السيارة الكهربائية يتراوح من 290 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه للـ3 طرازات، مشيرًا إلى دراسة منح الحافز الأخضر للأفراد الراغبين في شرائها.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه سيتم التصديق قريبًا على سعر الكهرباء الذي تقدم به الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سواء الممنوحة من قبل شركات الإنتاج إلى شركات الشحن أو حتى الممنوحة للمستهلك.

وأوضح أن السيارت الكهربائية توفر نحو 6 آلاف جنيه في كل 10 آلاف كيلومتر سير بالمقارنة مع السيارة العادية التي تعمل بالبنزين، مضيفًا أن سعر الكهرباء الممنوحة لمحطات الشحن سيكون نحو 121 قرشًا لكل لكيلوووات ساعة.

وذكر أن تكلفة الشحنة للمستهلك ستبلغ 169 قرشًا لكل لكيووات ساعة، موضحًا أن متوسط تكلفة إنشاء محطات الشحن تبلغ 150 ألف جنيه.