السعودية تعلن مساندة المغرب في إيجاد حل لقضية الصحراء ‏المغربية

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء دعمها ومساندتها للجهود التي تقوم بها المغرب ‏من أجل إيجاد "حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناءً على قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان ‏والشعوب المستعمرة المنعقدة اليوم تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" الثلاثاء.

وجدد مندوب المملكة "التأكيد على دعم السعودية لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في ‏الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأعرب المندوب "عن ترحيب ‏السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين ‏C24‎‏ ‏وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف".‏

وأشاد المندوب "باحترام المغرب بوقف إطلاق النار في ‏الصحراء المغربية والعملية السلمية التي قام بها في 13 (تشرين ثان/ نوفمبر) 2020 لضمان حرية الحركة في معبر ‏الكركرات".

وأضاف" تجدد السعودية تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة ‏المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات".

وأكد المندوب " دعم السعودية للجهود المبذولة من قبل المغرب للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي"، مجدداً "التذكير بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية ‏وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والتقرار ‏في منطقة الساحل"، ومعربًا "عن رفض أي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو ‏التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني".‏