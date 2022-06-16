الجيزة تشن حملات مكبرة على المطاعم والأسواق بالطالبية

شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري ومباحث التموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والسوبر ماركت والأسواق والمحال لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات، وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل مخلل بمنطقة ارض البحر بالقطاع الجنوبي بحي الطالبية بحوزته كميات كبيرة من المخلل بمختلف أنواعها فاسدة غير صالح للاستخدام الأدمي يتم إعادة تعبئتها، وقد تم غلق وتشميع المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

من جهة أخرى، شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي العجوزة لرفع الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالطريق العام شملت قطاع أرض اللواء وشوارع دجلة و الفرات و الحجاز ، أسفرت عن رفع ٤٣٠ حالة إشغال وكلبشة عدد من السيارات للانتظار الخاطىء أعلى أرصفة المشاة إلى جانب التصدي لمخالفات البناء في المهد وإزالة أعمال بناء مخالف بعقار بشارع إسراء بالمهندسين وحوائط بميدان الشهداء ناصية شارع عبد القوى أحمد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي الوراق بحملة على مدار اليوم شملت شوارع الجيش وترعة السواحل وجزيرة محمد ونزلة طناش والكورنيش والتل والمسابك وشارع مدرسة النجاح والتي أسفرت عن رفع عدد ٣٦٥ حالة إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وواصل حي الدقي حملاته للقضاء على الظواهر السلبية والتصدي للانتظار الخاطي وغسيل السيارات بالشوارع والتي أسفرت عن تحرير ١٢ محضر مخالفة وكلبشة عدد من السيارات وذلك لعدم عرقلة حركة سير المشاه والحفاظ على الأسفلت من الإتلاف.

وشن حي الهرم حملات شملت المريوطية واللبيني وأسفرت الحملة عن رفع ٢١٠ حالات إشغال وإيقاف أعمال بناء وإزالة سور بدون ترخيص على قطعة أرض فضاء بشارع المدينة المنورة بمنطقة كفر طهرمس.

ونفذ حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع البحر الأعظم والمحطة والمجزر الإلي المدبح القديم والتي أسفرت عن رفع ١٥٠ حالة إشغال شملت كراسي وشيش وترابيزات وشماسي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم ضبط ١٤ توكتوك و٨ سيارات للسير عكس اتجاه ورفع ٤٥ حالة إشغال وتحرير ٢٦ محضر إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.