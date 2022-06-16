زيلينسكي لـ بايدن: الدعم الأمريكي غير مسبوق ويقرب أوكرانيا من هزيمة روسيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، على "دعمه المستمر والثابت"، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تقديم مليار دولار كمساعدات أمنية وإنسانية لأوكرانيا، وذلك وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية تناول المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، شكر زيلينسكي بايدن على "قيادته في حشد الدعم الأمني ​​الدولي لأوكرانيا وأبلغه بآخر التطورات على خطوط المواجهة"، وأضاف البيان أن الرئيس الأوكراني لفت إلى أهمية أن "تكون القوات الأوكرانية فعالة خلال مواجهة العدوان الروسي".

وكذلك أكد زيلينسكي أهمية وحسن توقيت حزمة المساعدة الأمنية البالغة مليار دولار أمريكي، التي ستوفر أسلحة دفاعية ومدفعية، وذكر: "الدعم الأمني ​​من الولايات المتحدة غير مسبوق يقربنا من تحقيق نصر مشترك على المعتدي الروسي".

وعبر زيلينسكي عن "امتنانه الخاص لبايدن بسبب قراره بتخصيص 225 مليون دولار للمساعدات الانسانية للمتضررين من العدوان الروسي"، وقال: "يجب أن ننتصر في هذه الحرب ونعيد أراضينا المحتلة، سيكون هذا انتصارنا المشترك".