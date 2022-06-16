 قومي المرأة يشيد بتكليف شيخ الأزهر الدكتورة ريهام سلامة للعمل في منصب مديرة مرصد مكافحة التطرف - بوابة الشروق
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قومي المرأة يشيد بتكليف شيخ الأزهر الدكتورة ريهام سلامة للعمل في منصب مديرة مرصد مكافحة التطرف

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:26 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:29 م

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإصداره قرار بتكليف الدكتورة ريهام سلامة، للعمل في منصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم، عن بالغ فخرها بهذا القرار الذى يؤكد اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتمكين المرأة، وإيمانه بأحقيتها في تولي المناصب القيادية طالما أثبتت كفائتها.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن تولي سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يعكس أيضاً ثقة الأزهر الشريف في قدرات ودورها المهم في نبذ العنف والتطرف.

ووجهت رئيسة المجلس التهنئة للدكتورة ريهام سلامة ، مؤكدة أن توليها هذا المنصب المهم دليل على نجاحها وكفاءتها، متمنية لها التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد.

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