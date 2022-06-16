مستشار ألمانيا يدين «وحشية» الحرب الروسية ضد أوكرانيا

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "وحشية" الحرب الروسية ضد أوكرانيا خلال زيارته اليوم الخميس لضاحية بالعاصمة الأوكرانية كييف تعرضت للدمار جراء الهجوم الروسي.

ووصف شولتس ما حدث بأنه عنف عبثي، وقال إنه تم استهداف مدنيين أبرياء وتم تدمير منازل، وأشار إلى أنه تم تدمير ضاحية بأكملها لم يكن بها أي هياكل عسكرية من الأساس.

وتابع: "هذا ينبئ بشكل كبير للغاية عن وحشية الهجوم الروسي الذي استهدف التدمير والغزو"، وأشار إلى أن أوجه الدمار في إربين تعد "نصبا تذكاريا مهما للغاية" يدعو لضرورة القيام بشيء.

وأضاف أنها تعد حرب مروعة، وقال: "روسيا تحرز تقدما فيها بأقصى درجات الوحشية دون مراعاة لحياة البشر، وهذا هو ما يجب أن ينتهي أيضا"، وتعهد مستشار ألمانيا لأوكرانيا بالتضامن الدولي.

يشار إلى أنه في هذه الضاحية تم العثور على جثث نحو 300 مدني بعد انسحاب القوات الروسية من هناك في نهاية مارس الماضي.

ورافق شولتس في زيارته كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

يشار إلى أن كلا من شولتس وماكرون ودراجي ويوهانيس يريدون بهذه الزيارة إرسال إشارة تضامن لأوكرانيا التي تضررت من الهجوم الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن دراجي قوله خلال الزيارة أمام مبنى مدمر: "العالم يقف بجانبنا".

وكان يعيش في الضاحية قبل الحرب نحو 60 ألف شخص. ولم تستطع القوات الروسية غزوها بشكل كامل.

جدير بالذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير في ضاحية إربين.