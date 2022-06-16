إينل الإيطالية للطاقة تبيع فرعها الروسي مع تصاعد أزمة الغاز الطبيعي بين روسيا وأوروبا

باعت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إينل فرعها الروسي، في خطوة تمثل تحولا جذريا من جانب الشركة الإيطالية التي راهنت بشدة على روسيا قبل غزو الأخيرة لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إينل قولها اليوم الخميس إنها باعت كامل حصتها في إينل روسيا والبالغ حجمها 43ر56% من أسهم الشركة من خلال اتفاقيتين منفصلتين مع شركتي بي.جيه.إس.,سي لوك أويل وصندوق الاستثمار المشترك المغلق الروسي "جازبروم بنك فريزيا".



وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية حوالي 137 مليون يورو (57ر144 مليون دولار)، حيث من المتوقع اتمامها خلال الربع الثالث من العام الحالي.



ومع بيع هذه الحصة ستتخلص إينل من كل أصولها الروسية في مجال توليد الكهرباء والتي تتضمن محطات لتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية بقدرة 6ر5 جيجاوات ومحطة طاقة رياح بقدرة 300 ميجاوات، في مراحل تطوير مختلفة.



وقالت إينل إن هذه الخطوة سيكون لها تاثيرات إيجابية على صافي ديونها بقيمة 550 مليون يورو، وتأثيرات سلبية على صافي أرباحها بقيمة 3ر1 مليار يورو تقريبا.



يأتي بيع فرع إينل في روسيا في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوروبا بسبب خفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول الأوروبية. في الوقت نفسه تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها مع ارتفاع أسعار النفط.