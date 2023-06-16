الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بأسلحة قادمة من سوريا

قال مصدر عسكري أردني، إن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد المصدر العسكري المسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر، "أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

يشار، إلى أن الجيش الأردني أسقط في شهر فبراير الماضي، طائرة مسيرة كانت تحمل أسلحة وقنابل يدوية قادمة من الأراضي السورية.

وفي 13 يونيو الجاري، أسقط الجيش الأردني طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وتم إسقاط الطائرتين المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، بحسب الجيش.