غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية تصل إلى كوريا الجنوبية

وصلت غواصة أمريكية حاملة للصواريخ الموجهة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وفقا لما صرحت به وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الغواصة "يو إس إس ميشجان" الحاملة للصواريخ الموجهة التي يبلغ وزنها 18 ألف طن وصلت قاعدة بحرية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي يوم الخميس في احتجاج واضح على تدريبات الحلفاء الضخمة بالذخيرة الحية التي انتهت في وقت سابق من اليوم.

ووصلت الغواصة التي تعد أحد الأصول الرئيسية للبحرية الأمريكية، بعدما تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، بعد إعلان واشنطن الصادر عن الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في واشنطن في أبريل الماضي.

ونقل عن كيم ميونج-سو نائب أميرال الأسطول البحري الكوري قوله "تهدف زيارة الغواصة الأمريكية الحاملة للصواريخ الموجهة إلى كوريا إلى التنفيذ الجوهري للاتفاقية الواردة في إعلان واشنطن الصادر في أبريل لتعزيز الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف "(إن هذا) يوضح القدرات الهائلة وموقف التحالف الكوري الأمريكي لإرساء "السلام من خلال القوة".

خلال زيارة الغواصة إلى كوريا، تعتزم البحرية الكورية والأمريكية إجراء تدريبات عمليات خاصة مشتركة لتعزيز التشغيل المشترك وقدراتهما على القيام بهذه العمليات مثل الاستجابة للتهديدات الكورية الشمالية المتقدمة، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت الغواصة في كوريا آخر مرة في أكتوبر 2017.