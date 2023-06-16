محافظ بورسعيد يطلق شارة بدء أكبر ماراثون للتزلج بالعجلات في مصر والشرق الأوسط

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انطلاق ماراثون "الاسكيت" في أكبر مضمار مفتوح في مصر والشرق الأوسط لممارسة رياضة التزلج بالعجلات، في نسخته الثانية بمشاركة قرابة 5000 لاعب من مصر وعدد من الدول العربية.

وانطلق الماراثون من أمام مسجد السلام بنطاق حي الشرق في اتجاهه إلى معسكر الشباب الدولي بطول شارع طرح البحر، ثم العودة في الاتجاه المعاكس حتى المسجد مرة أخرى بمسافة 4 كيلو مترات، تحت رعاية محافظة بورسعيد وهيئة تنشيط السياحة، و"داون تاون العرب" بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بقيادة عبدالفتاح حافظ.

وسادت أجواء من البهجة والمنافسة الشريفة بين جميع المشاركين، الذي حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل الخبرات في رياضة "الاسكيت"، بجانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية على هامش الماراثون.

من جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمشاركين في الماراثون من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك المشاركين من عدد من الدول العربية، مشيدًا بحسن تنظيم الماراثون، والتطور الملحوظ في التنظيم وزيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية، مؤكدا أن بورسعيد جاهزة دائما لتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية، لما تمتلكه من إمكانات إنشائية وبشرية مؤهلة لاستضافة المنافسات المحلية والقارية والعالمية، وهو الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

وأكد أن هناك حرص على تنظيم هذا الماراثون بصفة دورية، في إطار حرص المحافظة على تنوع الأنشطة السياحية وفي مقدمتها السياحة الرياضية.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع روح العصر، ومنها "السياحة الرياضية"، والتي تحوز على اهتمام قطاع كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.