السيسي عن إطلاق اسم طه حسين على أحد الكباري: علشان الناس تعرف إن إحنا مقدرين عظمائنا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلو، الموازي لشارع 9 بالمقطم.



وتابع الرئيس، أعمل تنفيذ كوبري طه حسين الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعاد ومحور الحضارات ومنه مناطق وسط البلد، والذي يعد من الأعمال الهندسية الفريدة إذ يبلغ أعمال الأعمدة 50 مترا مما أدى إلى استخدام أعمال خاصة بالأوناش بحمولة تبلغ 50 ألف طن.



وعلل السيسي، تسمية كوبري الدكتور طه حسين بهذا الاسم، قائلا: "علشان الناس تعرف إن إحنا مقدرين عظمائنا".



وأكد أن العمل القائم من أجل تغير حياة الناس في مصر، مضيفا: "العمل القائم ينفع كتير للناس، وأكتر حاجة ترضي ربنا إنك تعمل حاجة تسعد الناس وتريحهم، إحنا خلينا المقطم (نهضة مواصلات مصر)".



كما تفقد السيسي أعمال تطوير شبكة الطرق وكورنيش النيل وكوبري العاشر، مطالبا بالعمل 24 ساعة من أجل إنهاء العمل الجاري، كما تفقد استكمال طرق ومحاور إنشاء محور حسب الله الكفراوي، ومحور محمود محمد عزت عادل.



وحرص السيسي في نهاية اللقاء مع العاملين على التقاط صورة تذكارية مع العاملين.