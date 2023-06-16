جمال علام يحفز بعثة المنتخب الأوليمبي قبل السفر للمغرب

غادرت مساء اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الأوليمبي مطار القاهرة متجهة إلى مدينة الرباط بالمغرب؛ لخوض معسكر ختامي، يتخلله لقاء ودي قبل التوجه إلى مدينة طنجة لبدء الاستعداد والتجهيز للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التى تقام من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواجد فى مطار القاهرة، والتقي بالجهاز الفني واللاعبين فى حضور محمد بركات عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب.

وطالب جمال علام الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز من أجل إسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق حلم التأهل إلى الأولمبياد ولقب البطولة، مشددا على ثقته الكبيرة فيهم وفى قدراتهم وإمكاناتهم التى تؤهلهم لتحقيق طموحات الجماهير.

وتضم البعثة محمد بركات والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي.

فيما جاء قائمة المنتخب الأوليمبي المسافرة إلى المغرب كما يلي:

فى حراسة المرمي : حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا.

الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر.

خط الوسط: على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته وأحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وإبراهيم عادل.

الهجوم: أسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.

هذا وقد اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 .