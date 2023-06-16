أصبح الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، البالغ من العمر 83 سنة، أباً للمرة الرابعة، بحسب ما أفاد أحد وكلاء أعماله أمس الخميس.



وبحسب موقع "إندبينديت عربية"، قال مدير أعماله ستان روزنفيلد، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إن "شريكة حياته الأمريكية الكويتية نور الفلاح (29 سنة) أنجبت طفلاً سمّياه رومان باتشينو".



ودخل آل باتشينو تاريخ السينما مع تأديته أدواراً في أفلام "ذي غادفاذر" و"سكارفايس" و"هيت"، ونال جائزة أوسكار عن فيلم "سنت أوف أي وومان" (1992).



ولدى آل باتشينو من علاقات سابقة ثلاثة أبناء بالغين.



وذكر موقع "تي أم زي" المتخصص في مايو الماضي أن شريكة حياة النجم الأمريكي حامل في الشهر الثامن.



وقبل بضعة أسابيع، كشف نجم سينمائي آخر هو روبرت دي نيرو البالغ 79 سنة خبراً مماثلاً، إذ أعلن أنه رزق أخيراً بطفل هو سابع أبنائه.