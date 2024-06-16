زيلينسكي يدعو إلى قمة ثانية في ختام انتهاء قمة السلام الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، في ختام أعمال قمة السلام الأوكرانية التي استمرت يومين في سويسرا، إنه يجب أن يتبع هذه القمة سريعا قمة ثانية.

وذكر زيلينسكي بعد أن اجتمع ممثلون عن حوالي 100 دولة ومنظمة في منتجع بورجنشتوك الفندقي الجبلي بالقرب من لوسيرن، أن التحضيرات لمثل هذه القمة ستستغرق أشهرا فقط وليس سنوات.

وأضاف زيلينسكي أن بعض الدول أبدت بالفعل استعدادها لاستضافة مثل هذه القمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الشرط الأساسي لمشاركة روسيا في مثل هذه القمة هو التزام موسكو بميثاق الأمم المتحدة.

ولم يتضمن البيان الختامي للقمة، الذي أيدته 80 دولة من الدول المشاركة، أي إشارة إلى عقد قمة متابعة.

واعترفت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بوجود وجهات نظر متعددة خلال القمة، لكنها أكدت على أن القمة شهدت أول مناقشة رفيعة المستوى حول عملية سلام.

وأكدت أن بعض الشروط الأساسية الموضوعية لمسار يؤدي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية جرى وضعها خلال القمة.

وأضافت أمهيرد أن حقيقة موافقة الغالبية العظمى من الدول المشاركة على بيان بورجنشتوك تظهر ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية من خلال العمل الصبور.