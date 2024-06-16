مباحثات عراقية أمريكية تتناول الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي ، اليوم الأحد ، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن"الأعرجي استقبل بمكتبه السفيرة الأمريكية في بغداد،بحثا كذلك استمرار التعاون بين البلدين، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف البيان أنه" جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى واشنطن".

وأكد الأعرجي أن" حكومة السوداني ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية، للنهوض بالبلد وتحقيق تطلعات الشعب".