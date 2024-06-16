الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على جنوب غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب قطاع غزة.

وتأتي عملية الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، ضمن حرص المملكة الأردنية الهاشمية على إدخال المزيد من المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، إضافةً للجهود التي تقودها المملكة للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تلقي بظلالها على أجواء عيد الأضحى المُبارك.

واشتملت صناديق المساعدات التي تم إنزالها بواسطة طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، في مواقع مختلفة جنوب القطاع، على مساعدات إغاثية وإنسانية تضمنت مواد غذائية وملابس وحلويات، لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 107 إنزالاتٍ جوية، و261 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.