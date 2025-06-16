الأهلي يحفز لاعبيه ماليا لتحقيق الفوز أمام بالميراس وبورتو

حرص النادي الأهلي على تحفيز لاعبي الفريق قبل المواجهتين المصيريتين أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، في باقي منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، بعد التعادل مع إنتر ميامي في الافتتاح.

ورصد الأهلي مكافأة مليون جنيه لكل لاعب للفوز على بالميراس، في المباراة المقبلة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.

كما رصد النادي مكافأة بواقع مليون جنيه أخرى للفوز على بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

الأهلي تعادل مع إنتر ميامي في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، الأحد، على ملعب هارد روك، في افتتاح النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وشهدت المباراة إهدار تريزيجيه ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل بالميراس وبورتو في المباراة الثانية، وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.