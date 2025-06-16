إسرائيل تستهدف قاعدة عسكرية غرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، بوقوع عدة انفجارات ضخمة في غرب وشرق العاصمة طهران.

وأشار موقع «إيران إنترناشيونال»، إلى سماع عدة انفجارات ضخمة غرب طهران أثناء تفعيل الدفاعات الجوية.

من جانبها أفادت وكالة «فارس»، بتفعيل الدفاعات الجوية، جراء استهداف إسرائيلي لقاعدة عسكرية غرب طهران.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.



