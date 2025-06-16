ألمانيا تنفي تزويد مقاتلات إسرائيلية بالوقود

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نفى متحدث وزارة الدفاع الألمانية كينيث هارمز تزويد طائرات سلاح الجو الألماني، مقاتلات إسرائيلية بالوقود.

جاء ذلك في بيان صحفي، الاثنين، بشأن ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ناقلة وقود ألمانية زودت طائرات إسرائيلية بالوقود.

وأشار هارمز إلى وجود قوة ألمانية عاملة في الأردن، وأن ناقلة وقود جوية تابعة لسلاح الجو الألماني موجودة في المنطقة.

ولفت إلى إعطاء الإذن لناقلة الوقود الجوية الألمانية من طراز "A-400 أطلس" بتزويد طائرات الحلفاء التي تُجري عملياتها في المنطقة باستخدام الطائرات المقاتلة.

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، زوَّدنا طائرات رافال الفرنسية المقاتلة بالوقود. مهمة هذه الطائرات هي حماية قواتنا الحليفة المتمركزة هناك. ويتم ذلك في إطار الدفاع المشروع".

وأكد أنه لم تتم أي عمليات تزويد بالوقود لطائرات حربية إسرائيلية بواسطة طائرات ألمانية.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

- استعادة مقاتلي "داعش"

من ناحية أخرى، أكد متحدث وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، عدم وجود خطط لإعادة مقاتلي "داعش" الألمان المحتجزين في سوريا إلى ألمانيا.

وأكد فاجنر أنهم على دراية بمطالب أهالي مقاتلي داعش في هذا الشأن.

وأوضح أن المحادثات مستمرة بين الجماعات في سوريا وممثلي الحكومة في دمشق بشأن كيفية التعامل مع مسلحي داعش المعتقلين، وطلب انتظار نتائج هذه المحادثات.