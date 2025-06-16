رئيسا وزراء بريطانيا وإيطاليا يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

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بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، الوضع بالشرق الأوسط، إثر العدوان الإسرائيلي على إيران.

جاء ذلك خلال لقائهما الاثنين على هامش قمة مجموعة الدول السبع في كندا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وذكر البيان أن ستارمر وميلوني التقيا في إطار قمة مجموعة السبع في كندا وبحثا الوضع في الشرق الأوسط الذي يشهد توترا عسكريا.

واتفق الجانبان على أنه "لا يمكن الاستهانة بالآثار الإنسانية المدمرة والآثار الاقتصادية العالمية المحتملة لارتفاع أسعار النفط العالمية".

وأكد الجانبان على ضرورة أن تجد قمة مجموعة السبع السبيل للمضي قدما بشأن حل صراعات الشرق الأوسط عبر الطرق الدبلوماسية.

وفجر الجمعة بدأت إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضا أضرار مادية كبيرة.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.