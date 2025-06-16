طهران: إسرائيل تستهدف مستشفى الفارابي غرب إيران

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي استهدف "مستشفى الفارابي" بمدينة كرمنشاه غرب البلاد.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد من "مستشفى الفارابي" بعد الهجوم الإسرائيلي، مظهرا الدمار والخراب والدماء.

ولم يذكر التلفزيون أي معلومات عن قتلى جراء الهجوم، لكن أفاد بوقوع إصابات.

وفجر الجمعة بدأت إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلًا و1277 جريحًا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضا أضرار مادية كبيرة.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.



