الكونغو: ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ والفيضانات إلى 77 قتيلا و107 في عداد المفقودين

قالت السلطات في الكونغو إن حصيلة القتلى بعد الفيضانات المدمرة وحوادث غرق قوارب ارتفعت إلى 77 شخصا، مع وجود أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تم انتشال 48 جثة في مقاطعة إكواتور شمال غربي البلاد، حيث غرقت 3 قوارب في بحيرة تومبا خلال الطقس القاسي يوم الأربعاء الماضي، بينما لا يزال 107 ركاب في عداد المفقودين. وأضافت أنه تم إنقاذ ما يقرب من 50 شخصا.

وبشكل منفصل، تم تأكيد وفاة 29 شخصا بعدما تسبب هطول الأمطار الغزيرة في عطلة نهاية الأسبوع في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في العاصمة كينشاسا، مما أدى إلى عزل بعض أجزاء المدينة وغرق العديد من المنازل، حسبما ذكرت الوزارة في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الأحد.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن أعمال إعادة البناء جارية في كينشاسا لإصلاح المنشآت المتضررة في البلديات التي ضربتها الفيضانات، بما في ذلك أحد الجسور.

وقالت الوزارة، إنه تم إرسال وفد حكومي للمساعدة في تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية في مقاطعة إكواتور.