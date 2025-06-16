جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل

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أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب، مساء الاثنين، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل شن هجوم مباغت على إيران قالت إنه استهدف منشآت نووية وعسكرية، وتضمن اغتيال شخصيات بارزة.

واستهدفت إسرائيل مواقع داخل إيران بدءا من الحدود الغربية مع العراق، إلى طهران ووصولا إلى مدينة مشهد في الشرق.

وترد إيران بضربات صاروخية في اتجاه إسرائيل طالب مدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا وبيتح تكفا وبني براك.

وخلفت الضربات الإيرانية على إسرائيل حتى الآن 24 قتيلا ودمار واسعا واشتعلت الحرائق في كثير من المواقع المستهدفة.



