إسرائيل ترفض إزالة أنظمة أسلحة هجومية من أجنحتها بمعرض باريس

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تعليق إسرائيل على إزالة أنظمة أسلحة هجومية من أجنحتها في معرض باريس بفرنسا

أعربت تل أبيب، اليوم الاثنين، عن رفضها إزالة فرنسا أنظمة الأسلحة الهجومية من أجنحة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في معرض باريس الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "ليلة أمس، وقبل يوم من افتتاح معرض باريس الجوي في مطار لو بورجيه، أمر منظمو المعرض، نيابة عن الحكومة الفرنسية، بإزالة أنظمة الأسلحة الهجومية من أجنحة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية".

وتابعت: "مخالفون بذلك الممارسات المتبعة في معارض الدفاع العالمية".

وأضافت: "بناءً على تعليمات المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام، أبلغت الوزارة المنظمين رفضها القاطع لهذا الطلب".

وأردفت: "ردّ منظمو المعرض بإقامة جدار أسود يحجب الأجنحة الإسرائيلية ويفصل بينها وبين عشرات الأجنحة الأخرى التركية والصينية وغيرها".

وواصلت: "هذا الإجراء الأحادي اتُخذ منتصف الليل، بعد أن انتهى مسؤولو وشركات الدفاع الإسرائيلية من تجهيز أجنحة عرضها"، حسب البيان.

ورأت أن هذا "القرار الشائن وغير المسبوق ينم عن اعتبارات سياسية وتجارية"، على حد وصف البيان.

واختتمت: "يأتي هذا في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا للقضاء على التهديد النووي والباليستي الذي يواجه الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع"، وفق زعمها.