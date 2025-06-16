وزير خارجية ألمانيا يشكك في قدرة بوتين على التوسط بين إسرائيل وإيران

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تشككه في قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوسط بين إسرائيل وإيران مع احتدام الصراع بينهما.

وخلال توقفه في قبرص بعد زيارة إلى الشرق الأوسط، قال فاديفول اليوم الاثنين إنه لا يعتقد أن "هناك نقصا في الأشخاص أو الدول المستعدة للوساطة، بل هناك غياب لرغبة الجانبين للتفاوض".

وخلال اجتماع مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في مدينة لارنكا الساحلية، ناشد فاديفول "طهران بشكل خاص" بأن ترسل إشارة واضحة للسلام.

ووفقا للكرملين، عرض بوتين التوسط في النزاع المتصاعد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس السبت.

وترتبط روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران التي زودت موسكو بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة للحرب الروسية الأوكرانية. غير أن روسيا وإيران نفتا ذلك. كما وقعت روسيا وإيران في أبريل على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال ترامب في وقت لاحق لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه "سيكون منفتحا" على مشاركة بوتين في إنهاء الصراع".